اجتماع بين رئيس الوزراء القطري ووزير الدفاع الأسترالي بشأن الوساطة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلس.

وأعرب الوزير الأسترالي عن تقديره العميق لدور قطر في دعم جهود تحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، أثنى مارلس على المساهمة الفعالة لقطر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدوحة في السعي للتوصل إلى اتفاق شامل في غزة. وأكد الوزير الأسترالي أن بلاده تدعم بقوة هذه الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن شكرها وتقديرها لقطر لدورها البارز في إجلاء الأستراليين من أفغانستان وقطاع غزة. وأشادت بالجهود التي بذلتها قطر في تأمين حياة المواطنين الأستراليين في ظل الظروف الصعبة.

وقد أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية دعم بلادها الكامل للوساطة القطرية في النزاع القائم في غزة، مؤكدةً أن التعاون بين الدولتين يعد أساسًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكدت على أهمية استمرار التعاون بين قطر وأستراليا في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز السلام الدولي.

حماس ترد على تصريحات بايدن " نرفض الادعاءات الأمريكية ونطالب بوقف العدوان"

ردت حركة حماس بوضوح على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً أن هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأمريكي للاحتلال الصهيوني. وقالت حماس في بيان لها إنها تابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي وصفها بالادعاءات المضللة والتي لا تعكس حقيقة موقف الحركة.

وأكدت الحركة أن تصريحات بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في سياق الشراكة الأمريكية في العدوان وحرب الإبادة التي يقودها الاحتلال. وأوضحت أن هذه التصريحات تعكس ضوءًا أخضرًا من الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال المتطرفة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت حماس أن ما عرض عليها مؤخراً يعد انقلابًا على ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت يوم 2 يوليو، والتي كانت مبنية على إعلان بايدن نفسه. واعتبرت الحركة أن العرض الأخير يمثل استجابة ورضوخًا أمريكيًا لشروط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.

ودعت حماس الوسطاء في قطر ومصر إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبول إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية مع كافة جهود التفاوض بينما عرقل نتنياهو دائمًا التوصل إلى اتفاق. ونددت الحركة بالانحياز الأمريكي لمجرمي الحرب الصهاينة، داعيةً الإدارة الأمريكية للعدول عن هذا الانحياز ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال