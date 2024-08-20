نتنياهو: لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد مجددًا عزم إسرائيل على عدم الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم في قطاع غزة، وذلك بالرغم من الضغوط المكثفة من الوسطاء الدوليين للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار نتنياهو إلى أن الضغوطات التي تُمارس على إسرائيل من قبل الأطراف الدولية تتعلق بتقديم تنازلات في محوري فيلادلفيا ونتساريم، لكن الحكومة الإسرائيلية مصممة على الحفاظ على مواقعهما الاستراتيجية. وأكد أن هذه المواقع تعد حيوية لأمن إسرائيل ولا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف.

وأوضح نتنياهو أن المفاوضات الحالية تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، إلا أن إسرائيل ستظل متمسكة بمواقفها الاستراتيجية، مُشيرًا إلى أن تحقيق الأمن القومي لا يتطلب فقط اتفاقًا للهدنة بل أيضًا حماية مصالح الدولة الأساسية. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل العمل وفق استراتيجيتها لضمان أمنها واستقرارها، مهما كانت الضغوط التي قد تواجهها من الأطراف الدولية.

وأكد أن التزام إسرائيل بموقفها في محوري فيلادلفيا ونتساريم هو جزء من استراتيجيتها الأمنية طويلة الأمد، وأن المفاوضات لن تؤدي إلى أي تنازلات على هذه الجبهة، بالرغم من السعي المستمر للوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وزارة الصحة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة ويزيد من حصيلة الضحايا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسفرت عن وصول 34 شهيدًا و114 مصابًا إلى المستشفيات. وتأتي هذه المجازر في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف بشكل كبير في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا الإجمالي للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 40,173 شهيدًا و92,857 مصابًا. وتعكس هذه الأرقام الأثر الكارثي المستمر للصراع على المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.

ودعت الوزارة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتوفير الدعم الطبي والإنساني للمتضررين.

إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وقالت القناة إن الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة، مما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. وقد تسببت هذه الهجمات في حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا بتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المتكررة من المنطقة الشمالية. كما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي صواريخ قد تُطلق في المستقبل.