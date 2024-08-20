حماس: نرفض الادعاءات الأمريكية ونطالب بوقف العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - ردًا على تصريحات بايدن..

ردت حركة حماس بوضوح على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً أن هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأمريكي للاحتلال الصهيوني، وقالت حماس في بيان لها إنها تابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي وصفها بالادعاءات المضللة والتي لا تعكس حقيقة موقف الحركة.

وأكدت الحركة أن تصريحات بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في سياق الشراكة الأمريكية في العدوان وحرب الإبادة التي يقودها الاحتلال. وأوضحت أن هذه التصريحات تعكس ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال المتطرفة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت حماس أن ما عرض عليها مؤخرا يعد انقلابًا على ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت يوم 2 يوليو، والتي كانت مبنية على إعلان بايدن نفسه. واعتبرت الحركة أن العرض الأخير يمثل استجابة ورضوخًا أمريكيًا لشروط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة ومخططاته الإجرامية تجاه قطاع غزة.

ودعت حماس الوسطاء في قطر ومصر إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبول إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية مع كافة جهود التفاوض بينما عرقل نتنياهو دائمًا التوصل إلى اتفاق. ونددت الحركة بالانحياز الأمريكي لمجرمي الحرب الصهاينة، داعيةً الإدارة الأمريكية للعدول عن هذا الانحياز ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.

مدير عام وزارة الصحة: "الاحتلال يعطل قوافل الإغاثة ويتعمد قتل النازحين بمراكز الإيواء"

أدان المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع. وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام العربية إن الاحتلال أعاق دخول قافلة أممية محملة بالأدوية والوقود، مما يفاقم أزمة نقص الإمدادات الطبية.

وأكد أن الاحتلال يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من النازحين في مراكز الإيواء، حيث يستهدف القصف الإسرائيلي هذه المراكز التي تضم في الغالب النساء والأطفال. وأوضح أن نقص الوقود والأدوية يعيق بشكل كبير القدرة على إنقاذ جرحى المجازر التي يرتكبها الاحتلال، محذرًا من أن أي تأخير في التدخل الطبي يعرض حياة المصابين لخطر محدق.

وأضاف المدير العام أن الوزارة تعتمد على الله وعلى كوادرها الصحية في مواجهة هذه الأزمة، معربًا عن تقديره للوفود الطبية القادمة من عدد من الدول العربية التي تقدم الدعم في هذا الوقت العصيب. وأشار إلى أن الاحتلال قصف حتى الآن 176 مركزًا لإيواء النازحين، مؤكدًا أن هذه الأفعال تعكس سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.

وختامًا، شدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة.