لابيد: نؤكد التزامنا بإعادة المختطفين عبر شبكة أمان حتى تنفيذ صفقة التبادل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حزبه سيواصل تقديم شبكة أمان للحكومة الإسرائيلية حتى دخول صفقة التبادل مع حماس حيز التنفيذ.

وفي تصريحاته الأخيرة، شدد لابيد على أهمية إتمام الصفقة رغم التحديات السياسية الكبيرة التي تواجهها الحكومة الحالية. وأكد أن إعادة جميع المختطفين يجب أن تكون أولوية قصوى، مضيفًا أن الجهود ستبقى متواصلة لضمان تنفيذ الصفقة بأسرع وقت ممكن.

كما أشار لابيد إلى أن تقديم شبكة الأمان هو جزء من التزامه الكامل بحماية أمن المواطنين وإعادة المختطفين، مؤكدًا أن الجهود ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة.

تستخدم المدرسة كمأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان المستمر. وقد أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الضحايا وإصابات في صفوف المدنيين.

فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعًا إنسانية متدهورة بفعل التصعيد المستمر.

الدفاع المدني: الاحتلال يستهدف مدرسة مصطفى حافظ وتحديات كبيرة تعيق جهود الإنقاذ

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة مصطفى حافظ التي تستخدم كمأوى للمدنيين النازحين غرب مدينة غزة.

وأضاف الناطق أن هذا الهجوم أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ من نقص حاد في الإمكانيات. وأوضح أن الوضع الإنساني في المنطقة يزداد سوءًا بسبب هذه الهجمات، مما يعوق بشكل كبير جهود الدفاع المدني في تقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمتضررين.

وشدد الناطق على أن الظروف الحالية تجعل من الصعب على فرق الإنقاذ أداء مهامها بفعالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لتقديم الدعم العاجل والمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين.