شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة.

تستخدم المدرسة كمأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان المستمر. وقد أسفر الهجوم عن وقوع عدد من الضحايا وإصابات في صفوف المدنيين.

فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في وقت تشهد فيه المدينة أوضاعًا إنسانية متدهورة بفعل التصعيد المستمر.

الدفاع المدني: الاحتلال يستهدف مدرسة مصطفى حافظ وتحديات كبيرة تعيق جهود الإنقاذ

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة مصطفى حافظ التي تستخدم كمأوى للمدنيين النازحين غرب مدينة غزة.

وأضاف الناطق أن هذا الهجوم أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ من نقص حاد في الإمكانيات. وأوضح أن الوضع الإنساني في المنطقة يزداد سوءًا بسبب هذه الهجمات، مما يعوق بشكل كبير جهود الدفاع المدني في تقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمتضررين.

وشدد الناطق على أن الظروف الحالية تجعل من الصعب على فرق الإنقاذ أداء مهامها بفعالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لتقديم الدعم العاجل والمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين.

نتنياهو: أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس بشكل كامل.

وقال نتنياهو خلال حديثه مع بلينكن إن هدف إسرائيل النهائي هو القضاء على البنية التحتية لحماس وإنهاء تهديدها لأمن الدولة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لن تتراجع عن هذا الهدف، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن العملية العسكرية الجارية في غزة ليست مجرد رد فعل على الهجمات الصاروخية، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن توقف عملياتها حتى يتم تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا لمواصلة الحملة ضد حماس.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها العسكرية، معتبرًا أن القضاء على حماس يعد خطوة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.