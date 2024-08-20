وزير الخارجية: مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مختلف ملفات التعاون الثنائي بين القاهرة وواشنطن، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية".

وأوضح وزير الخارجية، أنه بحث مع بلينكن الحرب في قطاع غزة والأوضاع في السودان وليبيا، مؤكدًا على استمرار التشاور مع الجانب الأميركي بمختلف القضايا.

وصرح عبد العاطي، أن جلسات من المفاوضات ستُعقد بشأن قطاع غزة الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من أجل حقن الدماء في غزة.

وحذر بدر عبد العاطي، من تصاعد التوترات في المنطقة بشكل أكبر في حال لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي تتركز على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وحذر عبد العاطي، في حديثه لـ "سكاي نيوز عربية"، من سقوط المنطقة بأكملها بأزمة إقليمية شاملة، نتيجة تصاعد التوترات، مشددًا في الوقت ذاته على الموقف المصري المتعلق بشأن معبر رفح.