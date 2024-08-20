رئيس جامعة السويس: 4 كليات جديدة جاهزة لاستقبال الطلاب في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن الجامعة انتهت من أعمال الإنشاء بكليات المرحلة الأولى بفرع الجامعة في مدينة أبورديس بجنوب سيناء، على أن تستقبل الكليات الجديدة الطلاب في العام الدراسي 2025- 2026.

وأوضح حنيجل، أن جامعة السويس استقبلت دفعة مالية كبيرة جرى تخصيصها لاستكمال أعمال الإنشاء بفرع الجامعة بجنوب سيناء، حيث انتهت الإنشاءات ويجري حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وتجهيز القاعات والمعامل مع تنفيذ أعمال المرافق الداخلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الحكومة تمضي قدما نحو تنمية سيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة عامل استقطاب السكان لتلك المدن في أرض الفيروز، وذلك في إطار رؤية مصر "20-"30 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال رئيس جامعة السويس: إن الكليات التي من المقرر أن تبدأ فيها الدراسة العام الدراسي بعد المُقبل، هي كليات العلوم الأساسية وهي العلوم والتجارة والآداب والتربية، وستكون أول الكليات التي تستقبل الطلاب، وتلك التخصصات هي ما يحتاجه أهل المجتمع السيناوي في الوقت الحالي.

وكشف أن أغلب أبناء جنوب سيناء من الطلاب يلتحقون بتلك الكليات في جامعة السويس، وتستهدف الجامعة توفير الوقت والجهد على الطلاب ومشقة السفر إلى مدن القناة ومحافظات الدلتا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن محافظة جنوب سيناء خصصت مساحة 100 فدان بمدينة أبورديس ليكون نواة لجامعة جنوب سيناء من أجل خدمة الأهالي.

وكشف حنيجل، أن الجامعة تستهدف إنشاء وتجهيز 17 مبنى للكليات ليكون فيما بعد فرع الجامعة، بمثابة جامعة جنوب سيناء، وجرى تقسيم الكليات الجاري إنشاؤها ومراحل التنفيذ إلى 4 مجموعات.

وتابع: أن المجموعات الأربعة تضم كليات مجموعة العلوم الأساسية، والمجموعة الهندسية والمجموعة الطبية، والمرحلة الرابعة هي المدينة الرياضية، كما تستهدف جامعة السويس إنشاء مجمع طبي متكامل بفرع الجامعة بأبو رديس.

وأشار إلى أن أعمال الإنشاء والتنفيذ الجارية عبر مجموعة من المراحل، تشمل في المرحلة الأولى إنشاء وتجهيز 4 كليات هي العلوم والتجارة والآداب والتربية، وتم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد، ويجري تنفيذ التشطيبات لكليات المرحلة الأولى، بتكلفة مبدئية للمرحلة الأولى تتخطى المليار و110 مليون جنيه مصري، حيث يضم مبنى الكلية الواحدة طابق أرضي و4 أدوار علوية، أما المرحلة الثانية ستشهد إنشاء وتجهيز كليات اللغات والترجمة والهندسة، والتكنولوجيا، والتصاميم والفنون، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك مباني المدرجات والسكن الجامعي وإدارة الجامعة، وقاعة المؤتمرات، المكتبة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تضم إنشاء وتجهيز الكليات العلمية وهي كليات الثروة السمكية وكلية الزراعة الصحراوية والأغذية، وكذلك كليات القطاع الطبي وهي كليات الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والطب البيطري، والمجمع الطبي.

واستكمل أن المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة تضم إنشاء مباني المدينة الرياضية، ومجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أوليمبي، لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء، كما تستهدف الجامعة منطقة سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تضم إسكان إجتماعي، وإسكان مميز.