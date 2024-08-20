بالصور.. تركيب 32 عامود إنارة لإضاءة جبانة أسوان التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نجحت جهود لجنة تكريم الإنسان بمحافظة أسوان، في إضاءة مقابر جبانة أسوان، لتسهيل عملية دفن الموتى في أوقات المساء.

وقال أكد الدكتور عز الصادق مقرر لجنة تكريم الإنسان بمحافظة أسوان، إن اللجنة نجحت مؤخراً بالتعاون مع الأزهر الشريف والأوقاف والآثار الإسلامية، من تركيب كشافات إضاءة بجبانة أسوان التاريخية لتساعد على توفير إنارة ليلية للمكان وتسهيل أعمال دفن الموتى ليلا، والحفاظ على المكان من تحويله إلى أوكار للأعمال المنافية للآداب العامة.

وأشار مقرر لجنة تكريم الإنسان، إلي تركيب كشافات 32 عامود إنارة تغطى مساحة 3000 متر مربع تقريباً، وجاءت هذه الخطوة بعد الشكاوى المتعددة من أهالى أسوان لإنقاذ جبانة أسوان التاريخية، التى تضم عددا من القبور الإسلامية القديمة التي ترجع لسنة 35 هجرية، وتساهم فى طرد أى محاولة تسلل للخارجين عن القانون ومنعهم من تحويل المكان لأوكار يتعاطون فيها المخدرات ويمارسون الأعمال المنافية للآداب.

وأوضح عز الصادق، أن لجنة تكريم الإنسان، المشكلة بقرار من محافظ أسوان، ساهمت فى إطار دورها المجتمعي أيضاً فى بناء أجزاء من الأسوار المتهدمة للجبانة، وتم تشكيل لجنة للإشراف على المدافن ومراقبة سير العمل بها وفحص العاملين بها ومتابعتهم وإجراء تحليل مخدرات لهم، مع إصدار بطاقات هوية للعاملين فى هذا المجال، لحماية قبور الموتى من العبث.

وأشار إلى عقد دورات تدريبية لشرح وتعليم أحكام الجنائز، للتأكيد على قيام هؤلاء الأفراد بواجبهم بشكل شرعى، بالتنسيق مع الأزهر الشريف.