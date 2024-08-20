الحزب الحاكم في اليابان ينتخب خليفة كيشيدا في 27 سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ)

قرر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات قيادته المقبلة في 27 سبتمبر المقبل.

وقررت اللجنة الإدارية للانتخابات الرئاسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي، برئاسة إيشيرو أيساوا، بدء فترة الحملة الرسمية للسباق لخلافة فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابان والرئيس الحالي للحزب الحاكم، يوم 12 سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وتم تحديد فترة الحملة الرسمية بـ 15 يوما، بدلا من 12 يوما الأكثر شيوعا، من أجل إظهار خضوع الحزب للإصلاح في أعقاب فضيحة الأموال الفاسدة.

وكان هناك مقترح لبدء فترة الحملة الانتخابية في 5 سبتمبر المقبل وإجراء الانتخابات في 20 سبتمبر المقبل، لكن اللجنة قررت إرجاء موعد الانتخابات حتى عودة كيشيدا من الولايات المتحدة حيث سيشارك في المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في 24 سبتمبر المقبل.

وأعلن وزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي، البالغ من العمر 49 عاما، بالفعل ترشحه، فيما من المقرر أن يعلن الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي، شيجيرو إيشيبا، البالغ من العمر 67 عاما، اعتزامه الترشح بعد غد الخميس. كما سيعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، البالغ من العمر 63 عاما، عن ترشحه خلال الأسبوع الجاري على أقرب تقدير.