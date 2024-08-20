شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد جهود حملة "إيد واحدة" خلال 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استمرار حملة "ايد واحدة" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.



تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة خلال اليوم:

استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم .

اقامة ندوات توعويه.

استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.