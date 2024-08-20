بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة تطالب واشنطن بوثائق تثبت تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية

نفت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة ادعاءات واشنطن المتكررة بشأن تدخل طهران بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن البعثة طلبت في بيان من الإدارة الأميركية تقديم وثائق بشأن هذه المزاعم.

واوضحت البعثة في بيانها، “كما قلنا من قبل، إيران ليس لديها أي نية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة على حق في ادعائها، فعليها أن تزودنا بوثائق تثبت ذلك”.

وأكدت البعثة الإيرانية أن المزاعم الأمريكية بهذا الشأن “لا أساس لها من الصحة”.

ومؤخراً، اتهم فريق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إيران بتنفيذ هجوم إلكتروني على حملتهم الانتخابية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني القادم.