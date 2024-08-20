الخارجية المصرية: عبد العاطي أعرب لبلينكن عن أمله أن تشهد المفاوضات رغبة إسرائيلية صادقة لوقف الحرب

كشفت وزارة الخارجية المصرية، أن "الوزير عبد العاطي أعرب لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله أن تشهد المفاوضات رغبة إسرائيلية صادقة لوقف الحرب".

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى مدينة العلمين في شمال مصر، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته بدر عبد العاطي، حول التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي إسرائيل، التقى وزير الخارجية الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أكد موافقة بلاده على "خطة التسوية" التي أعدتها واشنطن من أجل الهدنة.

وأعلن بلينكن، الإثنين، أن "نتانياهو أكد له أنه يدعم الاقتراح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بلينكن حماس بالموافقة عليه".

وقال "نتانياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت مقترح وقف إطلاق النار الذي تم تقديمه، ويتعين على حماس الآن قبوله.. نتطلع لقبول حماس هذا المقترح للتقريب بين مواقف الطرفين".

وأكد أن "التوصل لوقف دائم لإطلاق النار هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن"، محذرا من أنه "كلما طال أمد النزاع سيعاني الرهائن أكثر وسيلقون حتفهم".