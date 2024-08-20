هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن "مبنى الأمم المتحدة يجب أن يُغلق ويُمحى من على وجه الأرض"، قائلاً: "قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه معوج ومشوه".
وأكد أردان، في حديث تلفزيوني، أنه ليس لديه "أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار مناهض لإسرائيل يعرض على مجلس الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.