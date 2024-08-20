جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض

هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن "مبنى الأمم المتحدة يجب أن يُغلق ويُمحى من على وجه الأرض"، قائلاً: "قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه معوج ومشوه".

وأكد أردان، في حديث تلفزيوني، أنه ليس لديه "أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار مناهض لإسرائيل يعرض على مجلس الأمن".