متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: فترة انتظار رد طهران على إسرائيل قد تكون طويلة

كشف متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "فترة انتظار رد طهران على إسرائيل قد تكون طويلة". ولفت المتحدث، الى أن "مرور الوقت في صالحنا، وردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة"، مضيفاً "لم نبق أي اعتداء على أهدافنا دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب".

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