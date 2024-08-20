"حزب الله": استهدفنا موقع المرج والتجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-8-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-8-2024 موقع المرج ‏بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏