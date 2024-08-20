حمية التقى أبي خليل وبحثا شؤونا عامة وملفات إنمائية مناطقية

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة، النائب سيزار أبي خليل، حيث جرى التدوال معه في أخر المستجدات العامة في البلاد، كما جرى البحث في عدة ملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في عاليه، ولاسيما منها ما يتعلق بصيانة الطرقات في قضاء عاليه، والإجراءات التي تم اتخاذها في الإدارات المعنية بها الوزارة، وضرورة تكاملها مع باقي الخطوات المطلوبة من الإدارات والجهات المعنية الأخرى، لأجل المباشرة سريعاً في البدء بأشغال التنفيذ على الأرض .

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