السفير دبور يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
واطلع دبور السفير السعودي على اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق مقدساتنا الاسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية لغلاة المستوطنين ووزراء التطرف تكريساً للاستهداف المتواصل للاماكن الدينية والثقافية الاسلامية والمسيحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة وبخاصة المسجد الاقصى المبارك.
واشاد السفير دبور بمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائمة والثابتة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال.
وجدد السفير السعودي التأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الثابت في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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