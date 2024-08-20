زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب باكستان وكشمير

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مُبكر من اليوم الثلاثاء؛ ما أثار الذعر بين السكان.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار؛ جراء الزلزال حتى اللحظة، بحسب "رويترز".

ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، كان عمق الزلزال 20 كيلومترًا.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام آباد، وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقًا، وإقليم البنجاب بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

كان زلزال بقوة 7.6 درجة وقع عام 2005 أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في باكستان وكشمير.