نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة"، والتي أصرّ خلالها على مواصلة الحرب.
وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأميركي تأكيده أنّ "لا صحة لتقارير بأن وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن اقتنع في اجتماع مع نتانياهو بمطلب إسرائيل البقاء في فيلادلفيا"، مضيفًا "الولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع".
وذكر المسؤول أنّه "إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات، فإننا نتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ أي اتفاق"، حول وقت إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: تصريحات نتانياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة ونتوقع استمرار المحادثات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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