المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا إعادة كل الأسرى في غزة بعمليات عسكرية

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا سنُحقق في أسباب وفاة الأسرى الـ6 الذين تم انتشال جثامينهم من غزة اليوم".

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى "أننا نعمل على مدار الساعة لخلق ظروف مواتية لتحرير الأسرى في غزة"، مؤكدًا أنّه "لا يمكننا إعادة كل الأسرى في غزة بعمليات عسكرية".

وقال: "ظروف موت الأسرى الستة ما زالت غير واضحة"، والذين زعم الجيش أنه انتشل جثامينهم في وقت سابق.