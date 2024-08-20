التحكم المروري: الحركة كثيفة على جسر الفيدار المسلك الغربي نتيجة التصدع في فاصل الجسر

أفادت غرفة التحكم المروري، بأنّ "حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار المسلك الغربي، نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالاضرار لعدد من السيارات".
وذكرت أنّه "تم التنسيق مع الجهات المعنية من قبل غرفة التحكم للمعالجة بشكل مبدئي تفاديا لاي حادث مروري، والمتابعة جارية".
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