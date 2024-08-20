الحشيمي زار رئيس بلدية زحلة ورئيسة مصلحة المياه في البقاع

زار النائب بلال الحشيمي، رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب، حيث جرى التباحث في شؤون إنمائية تخص منطقة البقاع، وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم أهل المنطقة وتؤثر على حياتهم اليومية.
وبعد اللقاء، توجه النائب الحشيمي إلى زيارة رئيسة مصلحة المياه في البقاع بولا الحاوي، حيث تركز الحديث على ضرورة صيانة شبكة المياه في بلدتي تعلبايا وظهر الحمى والمناطق المجاورة.
وقد وعدت الحاوي بمتابعة القضية بشكل حثيث حتى يتم إيصال المياه لجميع المناطق المذكورة.
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