"mtv": مفاوضات مستمرة بين لبنان والدول المعنية بالتجديد لـ"اليونيفيل" عبر فرنسا

أفاد مصادر الـ"mtv"، بأن "جلسة لمجلس الأمن تخللها عرض لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط".
وذكرت المصادر، أن "مجلس الأمن أكد في جلسة ١٩ آب حماية اليونيفيل والتجديد بنفس المضمون والولاية والتمويل"، لافتةً الى أن "عرض مجلس الأمن أشار الى أن ١٦ ألف مقذوفة أطلقت على جانبي الخط الأزرق ٧٥% منها من إسرائيل و٢٥% من حزب الله"
وأضافت "مفاوضات مستمرة بين لبنان والدول المعنية بالتجديد لـ"اليونيفيل" عبر فرنسا وعمل على أن تكون أي تعديلات شكلية لا جوهرية".
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