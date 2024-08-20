ياسين رعى إعادة فتح مركز فرز النفايات في جبيل: لا يمكننا إلا أن نتابع المشاريع البيئية الرائدة

رعى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، بالتعاون مع بلدية جبيل ممثلة برئيسها وسام زعرور، إعادة فتح مركز فرز النفايات في مدينة جبيل في حفل حضره النائب زياد حواط.

وقد تم إستلام سيارات صغيرة تعمل على الطاقة الكهربائية تجول في المدينة وتجمع النفايات قبل ان تُفرَز ويعاد تدويرها لتتحوّل إلى مواد أولية يُعاد إستعمالها من جديد.

وأثنى وزير البيئة على هذه المبادرة في جبيل، وقال: "رغم التحديات وما نشهده في الجنوب من تصعيد ومواكبتنا لخطة الطوارىء، إلا أنه لا يمكننا إلا متابعة المشاريع البيئية الرائدة ودعمها وتشجيعها"، مشددًا على "أهمية نشر التوعية والتزام المواطنين بالفرز بدءًا من المنزل من أجل تظهير صورة جميلة ومشعة عن بلدنا بعيدًا عن رمي النفايات بشكل عشوائي".