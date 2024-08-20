إصابة رجل وسيدة بطعنات في مشاجرة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعلن:

أصيب رجل وسيدة بطعنات نافذة في مشاجرة مركز العياط جنوب الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية الرقة.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب ضباط المباحث الجنائية بسرعة فحص الواقعة بالتنسيق مع فرقة العياط والبدرشين.

التحريات الأولية بينت إصابة "عودة.س." 45 سنة بطعنة بالظهر و"بسمة.ع." 25 سنة، بطعنة بالبطن؛ إثر ادعاء مشاجرة يعمل الضباط على كشف ملابساتها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما، وتحرر محضر تحت إشراف حكمدار الجيزة.