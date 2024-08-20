المستشار محمود فوزي وعمرو الفقي في جولة تفقدية بمهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أجرى وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزى، و عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، في مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقد المستشار محمود فوزي وعمرو الفقي، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين.