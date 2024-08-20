نعمل عن كثب.. مصدر بالجيزة يكشف آخر تطورات "تمساح البدرشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، عن حقيقة الفيديو المتداول بشأن ظهور تمساح أبلغ عنه الأهالي بإحدى قرى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الترعة المقصودة لتسهيل عملية تطهيرها للإمساك بالتمساح دون تعرض أي لمكروه.

وقال المصدر لمصراوي: نعمل عن كثب لتطهير الترعة حاليًا؛ للتحقق مما تداوله الأهالي، مضيفًا أنه حتى الآن لا يوجد ظهور لأي شئ يشير إلى وجود تمساح.

وتابع: "حتى الآن، تم الكشف عن المصرف بالكامل، ولم يظهر أي شئ، ويتم البحث حاليًا للتأكد من أن الماسورة خالية من وجود التمساح".

وأوضح أنه حال عدم ظهور التمساح خلال عمليات البحث الحالية، فإن ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيكون غير حقيقي، مؤكدًا أنه حتى الآن منذ بدء عمليات البحث لم يظهر أي شئ.

ويقود مدير قطاع جنوب الجيزة خلية عمل بحثًا عن تمساح أبلغ عنه الأهالي بإحدى قرى مركز البدرشين.