صناعة الشيوخ: حكومة "مدبولي" شجاعة باعترافها بالأزمات ووضع حلول لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصف المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشجاعة، خاصة أن ثقافة ونهج الحكومة الجديدة يختلف جذريًا عن الحكومات السابقة.

وأشار إلى أن مدبولي، أصبح يتبع نهج الصراحة والموضوعية والشفافية.

وقال المنزلاوي في بيان له أصدره اليوم: لأول مرة في تاريخ مصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرى المصريون رئيس الحكومة يعترف على الهواء مباشرة خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف بوجود أزمات، كما أن المصريين رأوا رئيس الحكومة ونائبه للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، لديهما الجرأة والشجاعة في الاعتذار الواضح والعلني لطبيبة سوهاج عما بدر من خطأ في حقها من محافظ سوهاج.

وأكد أن هذه الثقافة والنهج الجديدين في سياسات الحكومة هو الأسلوب الأمثل ليس فقط لمواجهة الأزمات والمشكلات، بل لمساهمة ودعم المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية في حلها.

ووجه المهندس محمد المنزلاوي تحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولنائبه الدكتور خالد عبد الغفار على أسلوبهما الراقي والمتحضر الذي لاقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من جموع المصريين.