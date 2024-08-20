تامر أمين: الطرف الإسرائيلي غير جاد لتحقيق هدنة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، تأتي في توقيت مهم، حيث اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أمين، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، كان واضحا وصريحا، حيث أكد على ضرورة الاستماع لصوت العقل والحكمة والوصول لتهدئة شاملة إنقاذا لأرواح الفلسطينيين والمنطقة.

وأضاف أمين، أن موقف مصر واضح بشأن غزة، لافتا إلى أن الطرف الإسرائيلي يبدو أنه غير جاد، ويبدو أن نتنياهو له رأي آخر، رغم أن بوصلة العالم كله تتجه نحو تحقيق هدنة.