"أهل مصر".. متحف النصر ببورسعيد يستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبل متحف النصر للفن الحديث بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن الجولات التثقيفية الخاصة بالأسبوع الثقافي الثاني الثلاثين، بمشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تحت شعار يهمنا الإنسان"، حتى 24 أغسطس الحالي.

بدأت الزيارة بالتعريف بتاريخ المتحف الواقع أسفل النصب التذكارى للشهداء المعروف بالمسلة، وعُرف بمتحف "ناصر 56 " نسبة إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي قام بافتتاحه عام 1959، للتعريف بكفاح شعب الباسلة خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر.

كما استمع الأطفال خلال جولتهم إلى شروح خاصة بالحفل الأسطوري الخاص بافتتاح قناة السويس، التي استغرق حفرها أكثر من 10 سنوات، بجانب التعريف بأحداث حرب الاستنزاف.

وتضمنت الزيارة مشاهدة التماثيل النصفية لأبطال مقاومة الاحتلال البريطاني من أبناء بورسعيد البواسل، مع التعريف بأسباب جلاء بريطانيا عن مصر، وأهم المحطات التاريخية ببورسعيد من خلال ما يعرف بالديوراما وهي نسخ طبق الأصل تجسد كل من واقعة ضرب المعول الأول لحفر قناة السويس، إغراق المدمرة إيلات، وذكرى نصر أكتوبر المجيد.

واختتمت الجولة بتفقد الأعمال الفنية التي يضمها المتحف، والتعرف على تاريخها ومنها لوحة "دعاء من أجل السلام"، للفنان أحمد نوار، ولوحة "نصر السلام" للفنان ثروت البحر، و"اللاجئون" للفنان أحمد حسين، وغيرها.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي باستكمال الورش الفنية والحرفية المقامة بقصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم، وهي: المشغولات الجلدية، إعادة التدوير، فن الأركيت، حقائب بالشبك، وأخرى بالخرز، فن الخيامية، التصوير والفوتوشوب، الرسم بالموسيقى، الكتابة وإلقاء الشعر، كتابة السيناريو، الأداء المسرحي، فن الأراجوز، الموسيقى والغناء، وتحريك العرائس.

الأسبوع تنظمه هيئة قصور الثقافة، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي للفعاليات، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئیس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد، برئاسة د. چيهان المالكي.

ويستضيف الأسبوع الثقافي أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال وجنوب سيناء، أسوان البحر الأحمر" حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة حي الأسمرات"، ويشهد طوال فترة إقامته زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة منها المتحف الحربي، حديقة المسلة، ومسجد التوفيقي، بجانب زيارة مدينة بورفؤاد، وجبل الملح، وجولة ترفيهية بشاطيء القوات المسلحة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.