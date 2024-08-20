"المنار": إصابة 3 من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية إثر غارة إسرائيلية في الناقورة

أفادت قناة "المنار"، عن إصابة ثلاثة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، واستهدفت محيط سيارة إسعاف كانوا يستقلونها لنقل جرحى من منطقة حامول في الناقورة، ووصفت إصابتهم بالطفيفة.

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