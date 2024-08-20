«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس «كوفيد الجديد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه الثلاثاء أن العالم يعرف الكثير عن مرض جدري القردة، وبالتالي لا يمكن اعتباره وباء «كوفيد الجديد».

وأوضح كلوغه خلال مؤتمر صحفي أن «جدري القردة ليس كوفيد الجديد. سواء كان من السلالة 1 المسببة للوباء الحالي في وسط وشرق أفريقيا، أو السلالة 2 لجدري القردة التي أدت إلى تفشي الوباء في عام 2022» في العالم.

وأضاف «نحن نعرف الكثير بالفعل عن السلالة 2. ويتعين علينا معرفة المزيد عن السلالة 1... نعرف كيف يمكن مكافحة جدري القردة».

وفي حديثه عبر رابط فيديو، أوضح كلوغه أنه قبل عامين «نجحت أوروبا في السيطرة على مرض جدري القردة من خلال التواصل المباشر مع المجتمعات الأكثر تضرراً».

دفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا سيما بسبب السلالة «1بي» التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض «طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا» في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حال الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة «2بي» في جميع أنحاء العالم، ورفعتها في مايو 2023.

واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).