شولتس: كامالا هاريس ستكون رئيسة جيدة للغاية للولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تقديره الكبير للمرشحة لانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، وذلك خلال مقابلة مع قناة «سات 1» التلفزيونية لبرنامج سياسي خاص.

وقال شولتس خلال المقابلة التي ستذاع في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء «أنا أعرفها جيداً. ستكون بالتأكيد رئيسة جيدة للغاية».

ولم يرد شولتس على سؤال بشأن ما إذا كانت هاريس، المرشحة الديمقراطية، ستكون خيارا أفضل بالنسبة لألمانيا كرئيسة أميركية مقارنة بمنافسها، الجمهوري دونالد ترامب. إلا أنه ذكر أن «كامالا هاريس سياسية جيدة للغاية ستلتزم بما هو مهم بالنسبة لنا، مع تعاون جيد عبر الأطلسي، بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبين الولايات المتحدة وألمانيا».