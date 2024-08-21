ثروت سويلم: زيادة الجماهير لأكثر من 20 ألف متوقف على هذا الأمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن هناك دراسة للموقف حول الدوري العام الجديد، مشيرًا إلى أن الدوري سيكون بشكله التقليدي 18 فريقا من دورين، مشيرًا إلى أن هناك بطولات كثيرة مثل البطولات الأفريقية، وتجميع المنتخب.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مقترحات ليكون هناك دوري من مجموعتين، مؤكدًا أن كل الأندية رافضة لتغيير شكل الدوري العام.

وتابع عضو رابطة الأندية المحترفة، أن عودة الجماهير مشترطة بموافقة الأمن، مؤكدًا أنه خلال المواسم الماضية استطاع الأمن أن يؤمن الملاعب المصرية في كافة البطولات وهو ما ظهر في لقاءات الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا.

وأشار سويلم إلى أن هناك مقترحات لزيادة عدد الجماهير لأكثر من 20 ألف متفرج، ولكن لا بد من موافقة الجهات الأمنية.