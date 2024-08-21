أول تعليق من جامعة عين شمس بشأن اعتداء محمد فؤاد على طبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

علقت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، على واقعة اعتداء المطرب محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.

وأعلنت الجامعة عن إدانتها لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وأكدت احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تمت إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إدارى الوايلى.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة الجامعة أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية. كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ.

وأضافت إدارة الجامعة، أن خدماتها الطبية والعلاجية مُتاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية التي تخدم سنويًا نحو ٢٥ مليون مريض.