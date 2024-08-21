بالصور - أسقف أسيوط يستقبل القيادات الأمنية للتهنئة بصوم " السيدة العذراء "



محمد اسماعيل - القاهرة - بالصور - محمود عجمي:

استقبل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة ، مساء الثلاثاء ، اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وعدد من القيادات الأمنية ، بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة للتهنئة بمناسبة احتفالات " صوم العذراء " .

وتفقد اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط الخدمات الأمنية بمحيط دير درنكة للتأكد من يقظة القوات المتواجدة لتامين احتفالات الدير .

الجدير بالذكر أن احتفالات صوم العذراء بدأت يوم 7 أغسطس الجاري وتستمر حتى 21 من نفس الشهر وسط إقبال كبير من الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الدير لحضور الاحتفالات ويعد دير درنكة واحدا من أهم الأماكن المقدسة بالنسبة للمسيحيين في مصر وخارج مصر، واستمد هذا الدير شهرته ومكانته من زيارة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح خلال رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حيث كان هذا الدير هو آخر مكان للعائلة المقدسة، ومنه عادوا إلى فلسطين.