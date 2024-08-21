نشرة التوك شو| "الأعلى للإعلام" يتصدى لقنوات "بير السلم".. وتأثير خصخصة المستشفيات على خدمات التأمين

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365، أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شدد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن الغالبية العظمى من القنوات التليفزيونية المصرية ملتزمة بالقوانين والأخلاقيات المهنية، ولا تقوم بالترويج لمنتجات أو خدمات وهمية أو مضرة بصحة المواطنين.

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن الحالات التي تشهد ترويجًا لأدوية مجهولة المصدر أو إعلانات مضللة لجلب الحبيب أو ورد المطلقة، غالبًا ما تكون من خلال قنوات غير مرخصة تبث عبر أقمار صناعية أخرى غير النايل سات، وهذه القنوات تعرف بـ"قنوات بير السلم".

وأكد أن هذه القنوات تعمل بشكل غير قانوني وتستهدف جني الأرباح السريعة من خلال النصب والاحتيال على المشاهدين، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع هذه القنوات وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

قال الإعلامي تامر أمين، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، تأتي في توقيت مهم، حيث اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أمين، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، كان واضحا وصريحا، حيث أكد على ضرورة الاستماع لصوت العقل والحكمة والوصول لتهدئة شاملة إنقاذا لأرواح الفلسطينيين والمنطقة.

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن منح القطاع الخاص إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لن يؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح "البدري" خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أن القانون ينص بوضوح على أن القطاع الخاص سيقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولكن دون التدخل في حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية. وبالتالي، فإن المواطن العادي سيستمر في الحصول على خدماته الطبية والصحية من الحكومة في جميع المستشفيات الحكومية كما هو معتاد، سواء كانت هذه المستشفيات تديرها الحكومة أو القطاع الخاص.

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة، إنّ مرض جدري القرود نوعان، أحدهما بسيط وسهل الاستشفاء منه، والآخر خطير وهو المنتشر في الفترة الحالية، موضحا أنّ هذا النوع لم يكن موجودا خلال الأعوام السابقة ويحتاج رعاية صحية عالية وإلا سترتفع نسبة الوفيات إلى 10% في حين أنّ الفترة الحالية يبلغ معدل الوفيات من جدري القرود 1%.

وأضاف "عنان"، خلال لقائه على قناة "الحياة"، أنّ هناك 3 مستويات خاصة بالرعاية الصحية والوقاية من فيروس جدري القرود، الأول المستوى العالمي من خلال إعطاء لقاحات للدول الأفريقية حتى نمنع انتشار الفيروس عند السفر والتنقل بين الدول.

كشف المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مصر، موضحا أن الوضع في المنطقة حرج، وهذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن هناك سعي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وأكد سعيد، أن الوقت الحالي حرج، وإسرائيل وحماس يتبعان سياسة حافة الهوية، مشيرا إلى أن الموقف المصري تجاه هذه الأزمة واضح ومحترم.

كشف طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضح فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، نقل رسالة حاسمة للوزير الأمريكي بضرورة إيقاف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وحذر من أن استمرار هذا الهجوم سيؤثر سلبا على الاستقرار في المنطقة بشكل عام.

قالت الدكتورة رنا جلال، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن الفحوصات ما قبل الزواج تشمل مجموعة متنوعة من الاختبارات الطبية والنفسية التي تهدف إلى التأكد من صحة المقبلين على الزواج وتوفير المعلومات الضرورية لضمان حياة زوجية صحية.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل ضغط الدم والسكر والسمنة، بالإضافة إلى فحوصات للأمراض الفيروسية مثل فيروس سي وفيروسات التهاب الكبد (ب)، وكذلك الأمراض التي قد تؤثر على الأجنة مثل الأنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، كما يتم إجراء استبيانات نفسية لتقييم الحالة النفسية للمقبلين على الزواج والتأكد من استعدادهم النفسي لهذه الخطوة المهمة.