تقديرات إسرائيلية: ٧٣ محتجزًا في قطاع غزة يعتبرون على قيد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن ٧٣ إسرائيليًا محتجزًا في قطاع غزة يُعتبرون على قيد الحياة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. وتأتي هذه التقديرات وسط جهود مستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لضمان الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.

وتزايدت الدعوات داخل إسرائيل للضغط على حماس والفصائل الفلسطينية للإفراج عن المحتجزين، بينما تستمر المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف المعنية. يُذكر أن قضية المحتجزين تُعد من القضايا الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين إسرائيل وقطاع غزة.

إعلام إسرائيلي: تقديرات تشير إلى أن 73 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة يعتبرون على قيد الحياة