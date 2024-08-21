إطلاق قافلة الفنون لمواهب الأوبرا لنشر الإبداع في محافظات مصر.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنطلق قافلة فنية تجوب محافظات مصر المختلفة، غدا الخميس، الموافق ٢٢ أغسطس، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو دعم المواهب الشابة وإبراز دور الفنون كركيزة أساسية للمجتمع، وحرصًا من وزارة الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية ووصول الفنون إلى كافة محافظات مصر.

تضم القافلة كورال شباب تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وتبدأ فعالياتها من مدينة طنطا، حيث يقدم كورال شباب تنمية مواهب الأوبرا تحت قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، وإشراف الدكتور سامح صابر المدير الفني للمركز برنامجًا فنيًا غنائيًا على مسرح المركز الثقافي بطنطا.

وتستمر القافلة الفنية في تقديم عروضها الفنية بكل من قصر ثقافة الإسماعيلية الخميس 29 أغسطس، وقصر ثقافة القناطر الخيرية الخميس ٥ سبتمبر، وتختتم جولاتها في قصر ثقافة الشرقية الخميس ١٢ سبتمبر.

وأشارت الدكتورة لمياء زايد، إلى أهمية هذه المبادرة في نشر الوعى الفني والثقافي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز دور الفنون في تشكيل الوجدان الجماعي وهو ما يعكس التزام الدولة بتنمية المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن قدراتها الفنية في مختلف أنحاء الجمهورية.