"النشرة": شهيد وعشرات الجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على البقاع ومطلوب دم من جميع الفئات في مستشفى دار الأمل

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن وصول شهيد وعشرات الجرحى إلى مستشفى دار الامل إثر الغارات الإسرائيلية على البقاع.
ومع سقوط عدد من الجرحى، فقد أكد المراسل أن هناك حاجة لدم من جميع الفئات في مستشفى دار الامل.
وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى إصابة عشرة مواطنين بجروح".
في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن 4 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة بوداي وسهل بلدة النبي الشيت في البقاع.
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