مقتل 4 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان



محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت-( د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخران جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة الظهيرة في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد مساء الثلاثاء بأن حزب الله أطلق دفعة أخرى من الصواريخ على شمال إسرائيل، وسط مخاوف مستمرة من احتمال اندلاع صراع إقليمي.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد تم رصد نحو 40 قذيفة عبرت من لبنان".

وأضاف: "نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراض بعض الأهداف، فيما سقطت الباقي في منطقة مرتفعات الجولان".

وجاء في البيان أن الهجوم يأتي بعد أن هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.