مريض نفسي يعتدي على طالبتين بالعصا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:



أصيبت طالبتان بجروح مختلفة بعد تعرضهما للاعتداء بالضرب من قبل مريض نفسي في أحد شوارع مدينة قفط بجنوب محافظة قنا.

وفقًا لبلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تبين أن الشاب المعتدي، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، قام بضرب الطالبتين باستخدام عصا، مما أسفر عن إصابة إحداهما في الأنف والأخرى في القدم.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج اللازم، في حين تحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادثة.