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حملة هاريس الرئاسية تجمع نصف مليار دولار في 4 أسابيع

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت مصادر نقلتها وكالة "رويترز" أن حملة كامالا هاريس الانتخابية جمعت قرابة نصف مليار دولار منذ إعلانها الترشح لرئاسة الولايات المتحدة. وتمكنت الحملة من تحقيق هذا الرقم الضخم في غضون ٤ أسابيع فقط، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به هاريس من مختلف القطاعات.

كما أشارت المصادر إلى أن مجموع الأموال التي جمعتها حملة جو بايدن قبل انسحابه من السباق الرئاسي، بالإضافة إلى الأموال التي جمعتها حملة هاريس، تخطى حاجز المليار دولار. هذا الرقم يعزز من موقف هاريس في السباق الرئاسي، ويعكس تحالفًا ماليًا قويًا قد يكون له تأثير كبير في المرحلة القادمة من الانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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