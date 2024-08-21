بعد هدمها.. تعرف على طابية الدخيلة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، حيث يرجع تاريخ المنطقة إلى العصر المملوكي، وله أهمية في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.

وهو مرسى لإصلاح وبناء سفن القنايات وهو نوع صغير من السفن يستخدم لحفر وتطهير الخليج الناصري، وقد تم تسجيل الحوض الجاف أو مرسى القناطر أو القنايات أثر إسلامي بقرار وزير الثقافة والإرشاد القومي رقم ٢١٤ لسنة ١٩٦٤م.

وفي هذا الصدد حصل موقع "الخليج 365" على خريطة لهنري ماكلين سنة ١٩٢٠م، توضح التفاصيل الجغرافية الكاملة للمنطقة، وخريطة أخرى لهيئة المساحة سنة ١٩٦٩م.

تقع طابية الدخيلة إلى الشمال من البرج وقد تبقى منها أجزاء من السور الخارجى فى جهة الشمال وأجزاء من الغرب وأجزاء من السور الداخلى من الجنوب والشمال أيضا وهى عبارة عن مبنى مستطيل تحيط بها الأسوار وقد تبقى منها أجزاء من السور الخارجى فى جهة الشمال وأجزاء من الغرب وأجزاء من السور الداخلى من الجنوب والشمال الخارجية والداخلية ويقع المدخل المؤدى للطابية فى جهة الجنوب ويؤدى المدخل إلى فناء مكشوف تفتح عليه مجموعة من الحواصل المستطيلة ويوجد فى الركن الجنوبى من الفناء ممر مستطيل معقود بعقد نصف دائرى يفتح عليه عدد من الحواصل التى تفتح على بعضها ويفتح بها فتحات مزاغل ويوجد فى الركن الجنوبى الغربى فتحة مدخل مستطيل معقود بعقد نصف دائرى تودى إلى السرادب الذى يؤدى مساحة مستطيلة تؤدى إلى مدخل آخر فى الركن الشمالى الغربى.