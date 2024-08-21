تسجيل 330 حالة إصابة بجدري القردة شرق الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، تسجيل نحو 330 حالة إصابة بفيروس جدري القردة في مدينة جوما والمنطقة المحيطة بها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ مطلع شهر يونيو الماضي.

وأوضح المستشار الصحي لمنظمة “ميدير” المشاركة في مكافحة فيروس جدري القردة في الكونغو الديمقراطية الطبيب بيير أوليفييه نجادجول، أن المرض ينتشر في مخيمات النازحين بمدينة جوما، وأن 75 % من الإصابات لأطفال دون سن العاشرة.

وأشار إلى أنه منذ بداية ظهور الفيروس في إقليم شمال كيفو خضع 30 % فقط من المرضى الذين لم تكن قد ظهرت عليهم بعد أي أعراض لفحص للكشف عن إصابتهم بالمرض .

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