هجوم أوكراني على عدة مناطق روسية اليوم الاربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون روس، إن أوكرانيا شنت هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة على روسيا، اليوم الأربعاء، قبل أن تدمر وحدات الدفاع الجوي ثلاثا منها على بعد 38 كيلومترا تقريبا جنوب الكرملين، و15 فوق منطقة بريانسك الحدودية.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على تطبيق تليجرام للتراسل، إن الطائرات الهجومية الثلاث المتجهة نحو موسكو أُسقطت فوق مدينة بودولسك في منطقة موسكو.

وقال سوبيانين: "تشير البيانات الأولية إلى عدم وجود أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في أعقاب الهجوم بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك الحدودية في جنوب غرب روسيا، حسبما كتب ألكسندر بوجوماز حاكم المنطقة على تليجرام.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أيضا بأن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة تولا، التي تحد منطقة موسكو من الشمال.

وفي إطار منفصل، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، إن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق المنطقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يتضح عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا.

وكثفت كييف في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، قائلة إن هدفها هو تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية. كما تقول إن هجماتها رد على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.