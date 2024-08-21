النشرة: سقوط اصابة نتيجة استهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة في بلدة بيت ليف

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف وبحسب المعلومات الأولية هناك إصابة تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة".

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