الجيش: تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون- الشمال

أعلنت قيادة الجيش ــمديرية التوجيه، في بيان انه "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 22 /8 /2024 من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00 بإجراء تمارين تدريبية في محيط مرفأ القلمون - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

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