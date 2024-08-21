إعلام إسرائيلي: إصابة شخص وعدّة مبانٍ بقذائف صاروخية أطلقت من لبنان على كاتسرين بالجولان

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين في الجولان جراء سقوط قذائف أطلقت من لبنان، وفق ما نقل إعلام إسرائيلي.

هذا، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن إصابة عدّة مبانٍ بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان، مؤكدة إغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان.