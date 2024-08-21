الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية دمّرت 45 مسيّرة فوق موسكو وكالوغا وبريانسك وكورسك وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "دفاعاتنا الجوية دمّرت 45 طائرة مسيّرة فوق مقاطعات موسكو وكالوغا وبريانسك وكورسك وبيلغورود".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "دفاعاتنا الجوية اعترضت 11 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة موسكو".
في وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت حتى الآن 10 طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة.
وأضاف: "هذا الهجوم يعد أحد أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بواسطة الطيران المسير على الإطلاق ونحن نواصل مراقبة الأوضاع".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، في حين تواصل توغلها البري في مقاطعة كورسك الروسية، مع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا.
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